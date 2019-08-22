В Тольятти пострадал ребенок в столкновении двух автомобилей

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-22T15:28:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 21 августа, в 17:20 в Тольятти произошло ДТП с двумя пострадавшими. Столкнулись Chevrolet Lacetti и «Лада Калина», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным, автоледи за рулем иномарки, двигалась со стороны улицы Фрунзе, в направлении Приморского бульвара. При выполнении поворота налево вне перекрестка она не уступила дорогу проезжавшей по встречной полосе «Ладе», после чего машины столкнулись.

В аварии пострадали пассажиры «Калины» - 46-летняя женщина и семилетний мальчик. Госпитализация им не потребовалась. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Интерактивная "Карта смерти": Где в Самаре чаще всего происходят ДТП с участием пешеходов и почему таких происшествий стало больше? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU