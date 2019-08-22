2019-08-22T15:28:43+03:00
Происшествия

В Тольятти пострадал ребенок в столкновении двух автомобилей

ДТП спровоцировала автоледи
Кирилл КАРИМОВ
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Легковушка сильно пострадалаЛегковушка сильно пострадалаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 21 августа, в 17:20 в Тольятти произошло ДТП с двумя пострадавшими. Столкнулись Chevrolet Lacetti и «Лада Калина», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным, автоледи за рулем иномарки, двигалась со стороны улицы Фрунзе, в направлении Приморского бульвара. При выполнении поворота налево вне перекрестка она не уступила дорогу проезжавшей по встречной полосе «Ладе», после чего машины столкнулись.

В аварии пострадали пассажиры «Калины» - 46-летняя женщина и семилетний мальчик. Госпитализация им не потребовалась. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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