В Самаре могут построить планетарий
Депутат Госдумы от Самарской области предлагает построить в Самаре планетарий. С подобным предложением к своим самарским подписчикам он обратился в своем Twitter.
Инициатива народного избранника связана с подготовкой на государственном уровне к празднованию 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Куйбышев, как известно, внес огромный вклад в космическую программу СССР.
- Создан правительственный оргкомитет по подготовке празднования 60-летия полёта Гагарина. Самарская область в него включена. Предлагаем под эгидой торжеств построить в Самаре планетарий. Самарцы, как вам идея? – спрашивает Александр Хинштейн.
Напомним, ранее горожане предлагали построить планетарий у музея «Самара Космическая».
ИСТОЧНИК KP.RU