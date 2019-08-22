В Самаре могут построить планетарий

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-22T15:04:15+03:00

Планетарий может стать украшением для города с космической историей

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Депутат Госдумы от Самарской области предлагает построить в Самаре планетарий. С подобным предложением к своим самарским подписчикам он обратился в своем Twitter.

Инициатива народного избранника связана с подготовкой на государственном уровне к празднованию 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Куйбышев, как известно, внес огромный вклад в космическую программу СССР.

- Создан правительственный оргкомитет по подготовке празднования 60-летия полёта Гагарина. Самарская область в него включена. Предлагаем под эгидой торжеств построить в Самаре планетарий. Самарцы, как вам идея? – спрашивает Александр Хинштейн.

Напомним, ранее горожане предлагали построить планетарий у музея «Самара Космическая».

ИСТОЧНИК KP.RU