2019-08-22T15:28:14+03:00
Общество

Обновленный подземный переход на Заводском шоссе в Самаре откроется осенью

Ремонт самой магистрали будет завершен до конца октября
Кирилл КАРИМОВ
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samadm.rusamadm.ru
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На финишную прямую вышел ремонт Заводского шоссе от улицы Земеца до улицы 22-го Партсъезда. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ход реконструкции проинспектировала мэр Самары Елена Лапушкина, сообщает пресс-служба городской администрации.

Среди работ на Заводском шоссе – ремонт подземного пешеходного перехода близ перекрестка с проспектом Кирова. Там сейчас проводят внутреннюю отделку стен и потолков.

- Дорогу нужно как можно быстрее привести в порядок, но не теряя при этом в качестве ремонта. Его мы будем проверять в том числе и с участием общественного контроля, - предупреждает строителей глава города.

Как обещают подрядчики, проезжая часть получила особо прочный асфальт. Заасфальтировали и пешеходные тротуары, установили освещение, заменили несколько светофоров и добавили дорожных знаков. Также в некоторых местах появились дополнительные парковочные карманы, теперь их общая площадь 11 тыс. кв. м. Все работы должны быть завершены до конца октября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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