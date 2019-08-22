В Самарской области задержали члена этнической ОПГ
Мигрант находился в федеральном розыске
Мужчина передан полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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5 августа в Чапаевске правоохранителиями был задержан члена этнической преступной группировки. Нанаджанов Э. входит в ОПГ, возглавляемой «вором в законе» Лоту Гули. Об этом сообщает УФСБ РФ по Самарской области.
Задержанный не имеет гражданства России и находится в федеральном розыске. 29 марта этого года в Ростове-на-Дону выстрелил в ногу местному предпринимателю. Помимо этого, Нанаджанов может иметь отношение к похищению несовершеннолетней девушки в Нижегородской области.
Задержанный был передан сотрудникам полиции для проведения расследования его преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU