В Самарской области задержали члена этнической ОПГ

СЕГОДНЯ 15:54 2019-08-22T15:54:20+03:00

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5 августа в Чапаевске правоохранителиями был задержан члена этнической преступной группировки. Нанаджанов Э. входит в ОПГ, возглавляемой «вором в законе» Лоту Гули. Об этом сообщает УФСБ РФ по Самарской области.

Задержанный не имеет гражданства России и находится в федеральном розыске. 29 марта этого года в Ростове-на-Дону выстрелил в ногу местному предпринимателю. Помимо этого, Нанаджанов может иметь отношение к похищению несовершеннолетней девушки в Нижегородской области.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для проведения расследования его преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU