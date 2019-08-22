Самарцы смогут записаться к врачу, позвонив в единый колл-центр
В Самаре на базе онкологического областного центра начал свою работу единый колл-центр, с помощью которого можно записать в поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Операторы будут давать консультации жителям города и записывать их на прием к врачам. Однако вызвать врача на дом через центр нельзя.
С начала сентября колл-центр будет обслуживать медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Самаре. К концу 2019 года к этой системе подключатся все медицинские учреждения области
Номер единого колл-центра: (846) 307-77-77. Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU