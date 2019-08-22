2019-08-22T18:39:22+03:00
Общество

Долой самовольные гаражи: в Сызрани началась масштабная «чистка» бесхозных строений

Проверки пройдут во всех районах города
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Проблема эта и для Самары важнаПроблема эта и для Самары важнаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Депутаты городской думы обсудили проблему самовольно установленных бесхозных металлических гаражей в городе. Оказалось, что такие строения есть в каждом избирательном округе. Как заметил и.о. руководителя Комитета по строительству и архитектуре Дмитрий Казанцев, 31.07.2019 года принято Постановление Администрации № 2002 «Об утверждении «Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Сызрани», которое регламентирует порядок сноса таких объектов. В итоге депутаты рекомендовали администрации города комплексно проверить и выявить самовольные строения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24