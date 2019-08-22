Долой самовольные гаражи: в Сызрани началась масштабная «чистка» бесхозных строений

СЕГОДНЯ 18:39 2019-08-22T18:39:22+03:00

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Депутаты городской думы обсудили проблему самовольно установленных бесхозных металлических гаражей в городе. Оказалось, что такие строения есть в каждом избирательном округе. Как заметил и.о. руководителя Комитета по строительству и архитектуре Дмитрий Казанцев, 31.07.2019 года принято Постановление Администрации № 2002 «Об утверждении «Порядка выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Сызрани», которое регламентирует порядок сноса таких объектов. В итоге депутаты рекомендовали администрации города комплексно проверить и выявить самовольные строения.

ИСТОЧНИК KP.RU