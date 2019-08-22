«Они разодрали ей живот и шею, убили неродившихся котят»: свора собак напала на дворовых кошек в Самаре
В обычном спальном районе Самары в начале августа стая бродячих неуправляемых собак напала на дворовых кошек. Одну разорвали на куски, она умерла на месте, другая успела забраться на дерево и чудом выжила.
- Едва собаки убежали, как она, раненая, упала с дерева без сознания. Люди с ужасом увидели, что, разорванная клыками кошка ждала котят, - рассказали в фонде помощи бездомным животным «Доброе сердце мира».
Собаки повредили живот и шею беременной кошки. Состояние было критическое. Котят спасти не удалось. Самой кошке повезло, добрые люди кинули клич о помощи, обратились в благотворительный фонд. И животное оказалась на операционном столе. Все перенесла стойко, пошла на поправку.
Сейчас о трагедии пока напоминает шрам на животе и перепуганные глаза. Без человеческого участия она бы погибла. Спасенную кошку назвали Черникой. После выздоровления у нее проявился непокорный нрав. Теперь она живет у своего куратора.
ИСТОЧНИК KP.RU