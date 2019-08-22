2019-08-22T20:01:25+03:00
Общество

«Магнит» запускает сеть алкомаркетов и первый из них откроется в Самаре

Продавать там будут не только алкоголь
Евгения ВАСИНА
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В пилотном магазине «Магнит» акцент будет на товарах собственных торговых марок и прямого импорта.В пилотном магазине «Магнит» акцент будет на товарах собственных торговых марок и прямого импорта.Фото: Архив "КП"
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Один из крупнейших ритейлеров «Магнит» решил бороться за покупателей за счет развития нового формата — алкомаркетов под брендом «Магнит вечерний». Как сообщает «Коммерсант», первый специализированный магазин откроется в Самаре. Его площадь составит 200 кв. м, в ассортименте порядка 2,5 тыс. наименований.

Этот магазин – эксперимент компании, который продлится три-шесть месяцев, если опыт пройдет успешно, будет принято решение о дальнейшем развитии такого формата.

Представители торговой сети добавил, что кроме алкогольной и слабоалкогольной продукции в магазине «Магнит вечерний» будет снеки, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, предметы гигиены и кофе навынос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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