Генеральный директор Роскосмос Дмитрий Рогозин посетил РКЦ «Прогресс»

СЕГОДНЯ 20:56 2019-08-22T22:14:37+03:00

Он пообщался с сотрудниками предприятия и обсудил с губернатором Самарской области варианты сотрудничества

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В четверг, 22 августа, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с человекообразным роботом по имени Федор на борту. Поздравить коллектив РКЦ «Прогресс», который участвовал в создании ракеты-носителя, прибыл Дмитрий Рогозин. Гендиректор Роскосмоса вместе с губернатором Самарской области встретился с сотрудниками предприятия и поблагодарил их за хорошую работу.

- Пуск был по сложности в 2 раза выше обычных. Все удалось, ракета сделала свою работу на твердую пятерку, – отметил Дмитрий Рогозин.

Стыковка корабля с МКС должна состояться в субботу утром. Затем космонавты извлекут робота Фёдора и проанализируют информацию, собранную датчиками телеметрии. Эти данные используют при подготовке к следующему запуску ракеты-носителя.

Дмитрий Азаров в свою очередь отметил, что РКЦ «Прогресс» — флагман для России и Самарской области и что работа предприятия задаёт правильный темп развития всей области.

- Мы осознаем, что предприятию нужна региональная помощь. Это касается создания социальных условий, а также решения вопросов благоустройства, вопросов, связанных с развитием производства, с занятостью бывших сотрудников. Они находятся в зоне нашего пристального внимания, - заявил Дмитрий Азаров.

Затем Дмитрий Рогозин и Дмитрий Азаров обсудили возможности сотрудничества региона и Роскосмоса, в частности совместная работа госкорпорации с НОЦ Самарской области и передовыми промышленными предприятиями губернии.

В конце встречи, Дмитрий Рогозин подчеркнул важность работы РКЦ «Прогресс» и региона в целом по изготовлению космической техники.

ИСТОЧНИК KP.RU