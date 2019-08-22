2019-08-22T22:07:38+03:00
Звезды

Древнюю плиту, найденную в Шигонах, передали в музей

Чтобы подготовить ее к экспозиции, потребуется время
Евгения ВАСИНА
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Фото УГООКН Самарской областиФото УГООКН Самарской области
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Закладной камень, найденный в Шигонах, в четверг, 22 августа, передали в Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина.

Напомним, необычную каменную плиту, которая взволновала все научное сообщество, нашли в селе Шигоны, при реставрации старинного здания, переданного некоммерческому фонду «Детский епархиальный образовательный центр «Учебный филиал «Шигонский» при храме во имя Архистратига Михаила». По мнению магистра истории, преподавателя истории и мировой художественной культуры Игорь Афонасенко, эта плита - наследие Древнего Рима. Как уверяет историк, такие плиты закладывали в итальянских городах и колониях Древнего Рима, а после его распада, продолжили в средневековой Италии, – в Генуэзской и Венецианской республиках. Стоимость находки несколько миллионов рублей. Историки переживали, что плита может попасть в руки коллекционеров или черных искателей. К счастью, этого не произошло, сейчас находка под надежной охраной.

- Шигонская плита передана в музей Алабина, - сообщили корреспонденту КП-Самара сотрудники музея. - Нам потребуется некоторое время, чтобы подготовить ее к экспонированию в экспозиции.

В музеи заверили, что через некоторое время все самарцы смогут увидеть находку. Информация о том, когда состоится презентация нового экспоната музея, появится позже.

Перевод

Перевод

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ИСТОЧНИК KP.RU

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