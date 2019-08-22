В Самаре установили новый рекорд России: на набережной развернули самый длинный флаг

22 Авг. 22:24 2019-08-22T22:24:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 22 августа, жители Самарской области отметили День государственного флага Российской Федерации.

Основные мероприятия прошли на 2-й очереди набережной. Там работали интерактивные площадки и проводились мастер-классы, на которых все желающие могли сделать различные изделия с символикой российского флага.

Яркой частью вечера стал флешмоб: сотни людей растянули триколор длиной 1012 метров – от Полевого спуска до площадки у бассейна ЦСКА. Так был зафиксирован рекорд и занесен в книгу рекордов России.

После праздника самый длинный в России флаг стал экспонатом музея имени П. Алабина. Завершился День российского триколора в Самаре уличным перформансом от воздушных гимнастов, барабанщиков, танцоров и уличного театра «Пластилиновый дождь».

ИСТОЧНИК KP.RU