Пассажиры самолета Самара-Санкт-Петербург, в котором сломались кондиционеры, добрались до Пулково

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-23T08:23:55+03:00

Рейс выполнялся тем же бортом, который успели починить до четырех утра

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Пассажиры рейса Самара-Санкт -Петербург компании Nordavia, который возвращали в Курумоч из-за поломки системы кондиционирования, добрались до Пулково. Как сообщают пассажиры, регистрация на рейс началась в 4 утра, примерно около 6 утра самолет вылетел.

- Мы должны были в 23.30 быть в Питере уже, но ночевали в аэропорту. Прилетели где-то в 07.40 местного времени. Летели тем же бортом, хотя сначала речь шла про замену. Опознали самолет по смятому журналу около моего места - я его уже начала читать, - говорит пассажирка Александра Лукьянова.

Она отмечает профессионализм командира корабля этого рейса. Напомним, что самолет рейса 5N-532 вернулся в аэропорт Курумоч через час с небольшим после взлета. В машине отказала система кондиционирования. Пассажирам предоставили горячее питание, вылета они ждали в аэропорту.

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По предварительной информации в самолете вышла из строя системы кондиционирования (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU