Стая бродячих собак в Самаре заняла детскую площадку и покусала ребенка
Площадка расположена около бывшего дома Молодежи
Собаки решили, что площадка предназначена для них
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В Самаре жители пожаловались на стаю бродячих собак, которая поселилась на детской площадке и терроризирует округу.
- Речь идет о сквере около дома по ул. Партизанская, 134, около церкви. Здесь расположена детская площадка. собаки уже покусали маленького ребенка, но никакие службы на наши обращения не реагируют, - пожаловалась Ольга Зонтова.
Обращение прокомментировали в мобильной приемной губернатора. Департаменту городского хозяйства Самары поручили заняться проблемой и выловить бродячих собак.
ИСТОЧНИК KP.RU