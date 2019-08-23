Стая бродячих собак в Самаре заняла детскую площадку и покусала ребенка

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-23T08:37:42+03:00

Собаки решили, что площадка предназначена для них

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В Самаре жители пожаловались на стаю бродячих собак, которая поселилась на детской площадке и терроризирует округу.

- Речь идет о сквере около дома по ул. Партизанская, 134, около церкви. Здесь расположена детская площадка. собаки уже покусали маленького ребенка, но никакие службы на наши обращения не реагируют, - пожаловалась Ольга Зонтова.

Обращение прокомментировали в мобильной приемной губернатора. Департаменту городского хозяйства Самары поручили заняться проблемой и выловить бродячих собак.

ИСТОЧНИК KP.RU