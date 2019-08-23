Житель Самары стащил золото у своей девушки и спустил все на ставках
26-летнего молодого человека теперь судят
Мужчина ставил, но безуспешно
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В Самаре 26 летний юноша решил поиграть в букмекерской конторе. Ему казалось, что он точно знает все спортивные расклады и удача ему немедленно улыбнется. Была только одна сложность - у парня совсем не было денег. ИР тогда он решил пойти на преступление.
- Следователи установили, что весной 2019 года он пришел в гости к своей девушке и украл у нее золотые украшения. Они стоили 274 тысячи рублей, - отметили в прокуратуре Самарской области.
Все полученные деньги молодой человек спустил на ставках. Но, судя по всему, ему не повезло. Теперь ему предстоит ответить за все в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU