2019-08-23T09:42:01+03:00
Общество

В Самаре наградили победителей конкурса фотографии «Самарский взгляд»

В этом году зафиксировали рекордное количество заявок на конкурс
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Победительницей в номинации «Настроение города» стала самарчанка Елена Демидова с работой «Опять апрель, начало мая».Победительницей в номинации «Настроение города» стала самарчанка Елена Демидова с работой «Опять апрель, начало мая».
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В областной столице, 20 августа, прошла церемония награждения победителей 10-го городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд». В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество работ – 2244 фотографии от 205 участников.

- География участников включила Москву, Санкт-Петербург, а также города и села Самарской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Челябинской, Иркутской, Пензенской, Ярославской и других областей. Заявки поступили также из Узбекистана, республик Адыгея и Чувашия. Члены жюри выбрали 250 работ 86 авторов для основной экспозиции и еще 200 работ для демонстрации на интерактивной панели в выставочном зале галереи, - рассказали представители организатора – Союза журналистов Самарской области.

Победителям и лауреатам конкурса вручили медали, дипломы и призы. Например, в номинации «Люди и повседневная жизнь» победили работы «Серая зона» Валерия Мельникова из Москвы и «Письмо» Марины Орловой из Майкопа. А победительницей в номинации «Настроение города» стала самарчанка Елена Демидова с работой «Опять апрель, начало мая».

Работ Марины Орловой из Майкопа «Письмо».

Работ Марины Орловой из Майкопа «Письмо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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