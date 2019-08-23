2019-08-23T10:38:30+03:00
Спорт

В Сызрани пройдет хоккейный турнир памяти почетного гражданина Михаила Серпера

В нем примут участие четыре любительские команды
Роман АБРАМСКИЙ
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Турнир откроется показательным матчем детских команд.Турнир откроется показательным матчем детских команд.
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В Сызрани в ледовом дворце «Роснефть Арена» 25 августа откроется ежегодный турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти почетного гражданина города Михаила Серпера. В этом году его проведут уже в 16 раз.

- Турнир откроется показательным матчем детских команд. Начало мероприятия в воскресенье, 25 августа, в 12.00, вход для всех болельщиков традиционно свободный, - рассказали организаторы.

На турнире сыграют четыре любительских клуба. Три из них приедут из Тольятти, Пензы и Ульяновска. Честь Сызрани будет отстаивать команда «Грузавто», за которую на лед выйдет внук Михаила Серпера депутат Госдумы Евгений Серпер.

СПРАВКА «КП»

Михаил Серпер родился 11 ноября 1930 года в Витебске. Он окончил Сызранский нефтяной техникум и долгое время работал в Сызрани.

В общей сложности Михаил Серпер проработал в системе автомобильного транспорта 42 года. Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени. В 1993 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Сызрани». Ушел из жизни в 2001 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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