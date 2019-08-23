В Самаре депутата лишили мандата за сокрытие доходов

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-23T10:53:41+03:00

Прокурор Советского района внес постановление с требованием устранить нарушение. После его рассмотрения и решили досрочно прекратить полномочия депутата – в связи с утратой доверия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Советском районе Самары прокуратура лишила местного депутата мандата. Слуга народа не отчитался о своих доходах, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Установлено, что один из депутатов отказался сдавать декларации о доходах и имуществе за 2018 год, что является нарушением законодательства о противодействии коррупции и об общих принципах организации местного самоуправления, - говорится в сообщении.

Прокурор Советского района внес постановление с требованием устранить нарушение. После его рассмотрения и решили досрочно прекратить полномочия депутата – в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU