В Самаре депутата лишили мандата за сокрытие доходов
Слуга народа отказался сдавать декларацию о доходах и имуществе
Прокурор Советского района внес постановление с требованием устранить нарушение. После его рассмотрения и решили досрочно прекратить полномочия депутата – в связи с утратой доверия.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
В Советском районе Самары прокуратура лишила местного депутата мандата. Слуга народа не отчитался о своих доходах, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
- Установлено, что один из депутатов отказался сдавать декларации о доходах и имуществе за 2018 год, что является нарушением законодательства о противодействии коррупции и об общих принципах организации местного самоуправления, - говорится в сообщении.
Прокурор Советского района внес постановление с требованием устранить нарушение. После его рассмотрения и решили досрочно прекратить полномочия депутата – в связи с утратой доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU