Купил и оставил, потом принесет курьер: самарцы обошли москвичей по количеству пользователей сервиса «Шопинг налегке»

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-23T11:13:16+03:00

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В Самаре в ТЦ МЕГА 22 августа состоялась презентация бесплатного приложения «Шопинг налегке». Его главная задача – облегчить покупателям шопинг: сделать его максимально удобным и приятным. Это третья МЕГА по России, после Москвы и Екатеринбурга, которая запустила приложение (всего по стране 5 точек). Примерно 2,5 тыс. людей зарегистрировались в первом месяце тестового периода, который стартовал в мае этого года.

- Мы поняли, что гости проводят в МЕГЕ в среднем 2 часа и 93% из них делают покупки. Получается, что большинство людей таскают с собой пакеты 2 часа, поэтому быстрее устают и шопинг уже становится не в радость. Важно отметить, что преобладающая часть гостей – это женщины. Именно они решают, что и где купить. Им покупки вдвойне тяжелее нести, и для них это приложение будет более актуальным, - рассказала менеджер по маркетингу Евгения Андросова.

Как работает приложение? Совершая покупку, кассир прикрепляет индивидуальный QR-код к вашему товару. При сканировании кода товар автоматически появляется в системе. Покупатель его оставляет на кассе и идет спокойно по своим делам. Если магазин не участник сервиса, то оставить покупку можно на стойках выдачи. На территории комплекса их расположено 10 штук, внутри центра – 4.

- По завершению шопинга в сервисе покупатель связывается с курьером, чтобы договориться о месте получения. Доставить могут даже в салон автомобиля. Также через приложение можно следить за количеством покупок и в каких магазинах они были приобретены, – рассказывает куратор сервиса Анна Князева.

ИСТОЧНИК KP.RU