2019-08-23T11:53:24+03:00
Общество

В Самарской области за полгода подростковая преступность выросла на 10%

Основная причина роста – многоэпизодный характер преступлений
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Кроме того, активизировалась работа по привлечению к административной ответственности взрослых за то, что дают подросткам пить алкоголь и принимать одурманивающие вещества.Кроме того, активизировалась работа по привлечению к административной ответственности взрослых за то, что дают подросткам пить алкоголь и принимать одурманивающие вещества.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области за последние шесть месяцев зафиксировали рост подростковой преступности на 10%. Об этом стало известно во время заседания межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при региональном правительстве. Основной причиной роста называют «многоэпизодный характер преступлений».

- С января по июль текущего года привлечено к административной ответственности 404 родителя (законных представителя) несовершеннолетних в связи с появлением в состоянии опьянения, а также распитием спиртных напитков детьми, не достигшими возраста 16 лет, - сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на заместителя начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Самарской области Татьяну Гордееву.

Кроме того, активизировалась работа по привлечению к административной ответственности взрослых за то, что дают подросткам пить алкоголь и принимать одурманивающие вещества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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