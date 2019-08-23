В Самарской области за полгода подростковая преступность выросла на 10%

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-23T11:53:24+03:00

Кроме того, активизировалась работа по привлечению к административной ответственности взрослых за то, что дают подросткам пить алкоголь и принимать одурманивающие вещества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Самарской области за последние шесть месяцев зафиксировали рост подростковой преступности на 10%. Об этом стало известно во время заседания межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при региональном правительстве. Основной причиной роста называют «многоэпизодный характер преступлений».

- С января по июль текущего года привлечено к административной ответственности 404 родителя (законных представителя) несовершеннолетних в связи с появлением в состоянии опьянения, а также распитием спиртных напитков детьми, не достигшими возраста 16 лет, - сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на заместителя начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Самарской области Татьяну Гордееву.

Кроме того, активизировалась работа по привлечению к административной ответственности взрослых за то, что дают подросткам пить алкоголь и принимать одурманивающие вещества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рожают в 13 лет и воруют пластиковые сережки: какими преступлениями грешат подростки Куйбышевского района

Журналисты "Комсомольской правды" сходили в рейд с инспекторами ПДН и узнали, как чаще всего нарушают закон несовершеннолетние (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU