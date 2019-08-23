Верховный суд отказал жительнице Тольятти, которая хотела служить в армии

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-23T12:24:09+03:00

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Верховный суд Российской Федерации отказал жительнице Тольятти Яне Сургаевой в удовлетворении иска к Министерству обороны. Девушка хотела пойти в армию, однако ей запретили это сделать на основании приказа «О перечне воинских должностей, подлежащих замещению солдатами». Сугарева хотела через суд признать приказ незаконным. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал юрист Дмитрий Третьяков.

- Почему-то в других странах – Норвегии или Израиле – девушки могут служить в армии, а у нас нет. Это дискриминация по половому признаку. Прокурор молчал пять заседаний, а ответчик, нарушая 19-ую статью конституции, прикрывался тем, что заявлял, что защищает материнство, - рассказал Дмитрий Третьяков.

Напомним, Яна Сургаева с детства хотела поступить в суворовское училище, но родители не смоги предоставить ей такую возможность. Тогда девушка решила пойти в армию, однако в военкомате ей отказали.

ИСТОЧНИК KP.RU