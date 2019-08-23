В Самаре после продолжительной болезни умер знаменитый актер

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-23T13:56:13+03:00

Гражданская панихида пройдет в воскресенье, 25 августа, с 10:30 в Самарском доме актера им. М. Лазарева.

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В Самаре на 77-ом году жизни скончался актер театра «СамАрт» Игорь Данюшин. Ему было 76 лет. Данюшин скончался после продолжительной болезни.

- Ушел из жизни острохарактерный, многогранный артист театра, весельчак, автор стихов и песен к спектаклям, замечательный отец и дед, киноактер - всё это Игорь Данюшин. На сцене Самарского ТЮЗа играл более 35 лет. В 1995 году получил звание «Заслуженный артист России», - - рассказали в «СамАрте».

Самарскому зрителю Игорь Данюшин запомнился по ролям Рыжего командира в «Бумбараше», Фельдфебеля в «Мамаше Кураж», Старьевщика Джонаса из «Вина из одуванчиков», лекаря Христиана Ивановича Гибнера из «Ревизора», Арлекино из «Зримая песня» и многим другим.

Гражданская панихида пройдет в воскресенье, 25 августа, с 10:30 в Самарском доме актера им. М. Лазарева (улица Вилоновская, 24). Похоронят Игоря Данюшина на кладбище «Рубежное».

ИСТОЧНИК KP.RU