2019-08-23T13:55:31+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» приглашает самарцев в «Неизведанное Поволжье»

Это отличный шанс узнать больше о достопримечательностях Поволжья
Борис БРИТВА
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«Ростелеком» дал старт межрегиональному конкурсу творческих работ «Неизведанное Поволжье». Принять в нем участие могут жители регионов Приволжского федерального округа.

Цель конкурса – рассказать о достопримечательностях Поволжья и открыть новые направления для туризма и отдыха.

Творческие работы принимаются работы по 1 ноября 2019 года. Это могут быть эссе об интересных местах и объектах, традициях и обычаях, пейзажные, панорамные или «предметные» фотографии, отражающие уникальный местный колорит. Особая номинация – «Туристический маршрут» – для путешественников и специальная – для журналистов.

Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком»:

«Путешествие – это удовольствие, а рассказывать о них, делиться впечатлениями – удовольствие вдвойне. Мы приглашаем всех неравнодушных к истории родного края присоединиться к нашему творческому проекту. Лучшие работы прошлых лет вошли в два тематических сборника “Неизведанное Поволжье”. Пришло время издать третью книгу».

Победителей определит жюри, членами которого будут представители из сфер науки, культуры и туризма, органов власти, медиа и «Ростелекома».

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте events.volga.rt.ru. Там же можно ознакомиться с правилами.

Итоги конкурса будут подведены 13 ноября 2019 года. Победители получат ценные призы для путешествий и отдыха.

«Неизведанное Поволжье» – продолжение конкурса «Я тут был», который компания проводила в 2013 и 2014 годах. Третий сборник «Неизведанное Поволжье» на основе лучших конкурсных работ будет издан в 2020 году.

Подробные условия участия – на сайте events.volga.rt.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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