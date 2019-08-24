2019-08-24T16:32:59+03:00
Происшествия

В Самаре после ДТП подрались водители КамАЗа и легковушки

Очевидцы сделали видео с места событий
Михаил ГОРЮНОВ
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До серьезной драки, кажется, не дошлоДо серьезной драки, кажется, не дошлоФото: принтскрин видео.
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Конфликтная ситуация сегодня, в субботу 24 августа, произошла на дорогах областной столицы. Днем в районе пересечения Заводского шоссе и XXII-го Партсъезда столкнулись КамАЗ и легковушка. После аварии, как говорят очевидцы, водители решили подраться.

- Видно, что КамАЗ срезал угол, в последнее время эти большегрузы носятся как будто у них спортивные тачки, и все равном им, что они в свой ряд не помещаются, все равно лезут, - считает одна из местных жительниц в социальных сетях.

Другие пользователи считают, что водитель легкового авто опрометчиво объезжал КамАЗ с правой стороны - его там невидно.

Видео конфликта появилось в группе "ДТП 163 Самара". По имеющимся сведениям, в происшествии никто не пострадал.

В Самаре после ДТП подрались водитель КамАЗа и легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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