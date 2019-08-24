В Самаре после ДТП подрались водители КамАЗа и легковушки
Конфликтная ситуация сегодня, в субботу 24 августа, произошла на дорогах областной столицы. Днем в районе пересечения Заводского шоссе и XXII-го Партсъезда столкнулись КамАЗ и легковушка. После аварии, как говорят очевидцы, водители решили подраться.
- Видно, что КамАЗ срезал угол, в последнее время эти большегрузы носятся как будто у них спортивные тачки, и все равном им, что они в свой ряд не помещаются, все равно лезут, - считает одна из местных жительниц в социальных сетях.
Другие пользователи считают, что водитель легкового авто опрометчиво объезжал КамАЗ с правой стороны - его там невидно.
Видео конфликта появилось в группе "ДТП 163 Самара". По имеющимся сведениям, в происшествии никто не пострадал.
В Самаре после ДТП подрались водитель КамАЗа и легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU