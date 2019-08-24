Яркие композиции и карнавал: в Самаре проходит фестиваль цветов

СЕГОДНЯ 18:28 2019-08-24T18:38:37+03:00

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Суббота - 24 августа - в областной столице получается праздничной. В историческом центре Самары сегодня проходит яркий праздник - фестиваль цветов.

- В Струковском саду тысячи горожан и гостей города любуются цветочными композициями от флористов со всего региона и с удовольствием фотографируются в уютных фотозонах! Спешите присоединиться! - сообщает департамент информационной политики региона.

Композиции были очень яркимиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местные жители делятся, что цветочные композиции получаются очень впечатляющими. Также не обошелся праздник и без традиционного уже для города карнавала. Почетным гостем фестиваля стал историк моды Александр Васильев. Лучшие моменты мероприятия запечатлел фото-корреспондент "КП-Самара". Фото смотрите по ССЫЛКЕ.

Горожанам было, на что посмотретьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не обошлось без традиционного карнавалаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошел фестиваль цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU