Яркие композиции и карнавал: в Самаре проходит фестиваль цветов
Суббота - 24 августа - в областной столице получается праздничной. В историческом центре Самары сегодня проходит яркий праздник - фестиваль цветов.
- В Струковском саду тысячи горожан и гостей города любуются цветочными композициями от флористов со всего региона и с удовольствием фотографируются в уютных фотозонах! Спешите присоединиться! - сообщает департамент информационной политики региона.
Композиции были очень яркимиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Местные жители делятся, что цветочные композиции получаются очень впечатляющими. Также не обошелся праздник и без традиционного уже для города карнавала. Почетным гостем фестиваля стал историк моды Александр Васильев. Лучшие моменты мероприятия запечатлел фото-корреспондент "КП-Самара". Фото смотрите по ССЫЛКЕ.
Горожанам было, на что посмотретьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Не обошлось без традиционного карнавалаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре прошел фестиваль цветов.
ИСТОЧНИК KP.RU