Космонавт Олег Кононенко примет участие в матче "Крылья Советов" - "Спартак" и сделает самарцам подарок
25 августа, в воскресенье, в 20-00 на "Самара Арене" состоится матч между местными "Крыльями Советов" и московским "Спартаком". Перед матчем горожан ждет масштабная развлекательная программа - выступление музыкальных коллективов, игра в футбол со спонсорами и футболистами молодежки "КС", автограф-сессия Александра Самедова, экс-полузащитника обоих клубов и сборной России. Самедов появится и на поле.
- В чаше стадиона всех любителей футбола будет развлекать группа поддержки ПФК "Крылья Советов". А перед началом матча чемпион КВН в составе команды "СОК", актер и телеведущий Дмитрий Колчин наградит победителей конкурса #ЛетовAtributika. Первый удар по мячу в матче "Крылья Советов" - "Спартак" сделают Александр Самедов и космонавт Олег Кононенко, - сообщает пресс-служба "Крыльев".
После торжественной церемонии Кононенко передаст клубу футболку и флаг "Крыльев", которые были с ним в космосе во время нахождения на Международной космической станции.
ИСТОЧНИК KP.RU