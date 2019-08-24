Молодежный состав самарских "Крыльев Советов" разгромил сверстников из "Спартака"

СЕГОДНЯ 20:21 2019-08-24T20:21:25+03:00

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Сегодня, в субботу 24 августа, на стадионе "Металлург" в Самаре состоялся матч 7-го тура чемпионата России по футболу между молодежными командами "Крыльев Советов" и московского "Спартака". Волжане разгромили гостей со счетом 4-1.

- В составе "Крыльев" голами отметились Босов, Данилин, Тюрин и Шерстнёв. У коллектива из столицы отличился Трубин, - сообщает пресс-служба самарского клуба.

Основные составы команд сыграют завтра вечером, в воскресенье 25 августа, на стадионе "Самара Арена". Начало встречи в 20-00. Перед поединком болельщиков ждет большая развлекательная программа. Первый удар по мячу в игре сделают экс-футболист "КС" и "Спартака" Александр Самедов и космонавт Олег Кононенко.

ИСТОЧНИК KP.RU