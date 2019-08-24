Участница шоу «Танцы на ТНТ» Елена Платонова зажгла на сцене в Парке Гагарина

СЕГОДНЯ 20:27 2019-08-24T20:27:52+03:00

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24 августа Самара приняла участие в масштабном танцевальном марафоне. Она стала одним из 22-х городов участников Всероссийского танцевального фестиваля, который запустил телеканал «ТНТ». Тысячи самарцев танцевали «нонстопом» с 12 до 20 часов в парке Гагарина на площадке около колеса обозрения и доказали, что Самара - один из Самых танцующих городов.

Это подтвердила и главная гостья мероприятия, звезда второго сезона шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Елена Платонова:

- Сейчас танцуют везде, где больше, где-то — меньше. Но Самара несомненно очень танцующий город. Мне это нравится. И я хочу сказать всем ребятам, если вам нравится танцевать, танцуйте, как бы не было тяжело, сложно, у вас все получится!

Елена Платонова провела для всех участников марафона в Самаре мастер-класс по хип-хопу и представила танцующую Самару в прямом эфире марафона на «ТНТ».

Кстати, марафон не случайно прошел 24 августа. В этот день стартует новый сезон шоу «Танцы». Кто на этот раз поборется за звание главного танцора страны зрители увидят уже совсем скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU