2019-08-24T21:07:42+03:00
Общество

На Фрунзенском мосту в Самаре возводят транспортные развязки

Движение по мосту планируют запустить уже в этом году
Михаил ГОРЮНОВ
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Сегодня представители соответствующих органов проинспектировали ход строительстваСегодня представители соответствующих органов проинспектировали ход строительстваФото: другой источник.
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24 августа начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Федерального дорожного агентства Дмитрий Лаптев проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста в Самаре. Объект связывает Куйбышевский и Самарский районы города.

- Сдача в эксплуатацию шестиполосного искусственного сооружения запланирована на конец этого дорожно-строительного сезона. Сейчас мостовики завершили бетонирование плиты проезжей части пролетного строения, возводят транспортные развязки на правом и левом берегах реки Самары, - сообщает сегодня Росавтодор.

Как отмечают в агентстве, строительство реализуется при софинансировании из федерального бюджета, в том числе за счет средств, поступающих через государственную систему "Платон". Только в 2019 году из центра на завершение работ направлено 1,5 млрд рублей. Общее финансирование в текущем году — 3,6 млрд рублей.

Кроме мостового перехода через реку Самару длиной 667 м, проект включает также строительство 80-метрового моста через озеро Банное, транспортных развязок на улицах Фрунзе и Шоссейной, путепровода на улице Шоссейной, а также основного хода автомобильной дороги.

Ожидается, что Фрунзенский мост разгрузит мост по улице Главной и улучшит транспортную доступность для жителей "Волгаря" и "Южного города". Сооружение решит проблему не только местного сообщения, но и обеспечит пропуск транспорта в сторону федеральных трасс А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан и М-5 "Урал".

ИСТОЧНИК KP.RU

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