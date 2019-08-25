По сторонам Фрунзенского моста начали строить транспортные развязки

СЕГОДНЯ 08:46 2019-08-25T08:46:01+03:00

Открыть движение по мосту планируется в конце этого года

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Строительство Фрунзенского моста, который свяжет Самарский и Куйбышевский районы Самаре подходит к финишной прямой. На днях рабочие завершили там бетонирование плиты проезжей части пролетного строения. Сейчас на правом и левом берегах Волги началось строительство транспортных развязок.

Ход работ в субботу, 24 августа, проинспектировал начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Дмитрий Лаптев, представители системы «Платон» и правительства Самарской области. Планируется, что все будет завершено в срок, и объект будет сдан в эксплуатацию в конце этого года.

Шестиполосный мост через реку Самару строится при софинансировании из федерального бюджета, в том числе за счет средств, поступающих через государственную систему «Платон». Только в 2019 году из центра на завершение строительства направлено 1,5 млрд рублей. Общее финансирование работ в текущем году составило 3,6 млрд рублей.

Справка «КП»

Длина Фрунзенского моста - 667 м. Проект включает также строительство 80-метрового моста через озеро Банное, транспортных развязок на улицах Фрунзе и Шоссейной, путепровода на улице Шоссейной, а также основного хода автомобильной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU