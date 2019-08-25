Легкоатлетический марафон на Кубок главы Самары пробежали 4 тысячи человек

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-25T11:10:24+03:00

На дистанцию вышли даже дети и маломобильные граждане

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В воскресенье, 25 августа, в Самаре прошел третий Самарский международный марафон на кубок Главы города. По данным пресс-службы администрации Самары, в забеге приняли участие около 4 000 спортсменов из 207 городов.

Каждый из них выбрал себе дистанцию по силам: марафон (42,2 км), полумарафон (21,1 км), марафон на двоих 2х21,1 км, 10 км, 3 км, а кто-то вышел на корпоративный забег 5х3 км. Также, в марафоне на Кубок главы Самары приняли участие почти 600 детей и маломобильных граждан.

Этот забег стал и своеобразной экскурсией по городу. Трасса проходила мимо основных достопримечательностей: по набережной Волги, Жигулевского пивоваренного завода, Струковского сада, театра драмы, Иверского монастыря, площади Славы и так далее.

Все участники марафона в дополнение к впечатлениями получили уникальные коллекционные медали.

ИСТОЧНИК KP.RU