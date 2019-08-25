2019-08-25T12:28:39+03:00
Происшествия

В сантиметрах от столба: в Сызрани перевернулся УАЗ, пострадали четверо

Судя по фото пассажирам и водителю чудом удалось избежать более страшных последствий
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: КТВ-ЛучФото: КТВ-Луч
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Утром в воскресенье, 25 августа, в Сызрани произошло серьезное ДТП. Как пишет портал «КТВ-Луч», около 8 часов в центре города, на пересечении улиц Победы и Свердлова столкнулись автомобили УАЗ и ВАЗ-2114. По данным очевидцев, у легковушки были ульяновские номера.

«Четырнадцатую» от удара оттолкнуло в сторону, а многоместный УАЗ перевенулся на бок. Причем, судя по фотографиям с места ДТП, он остановился максимум в 50 см от световой опоры. Так что серьезных последствий чудом удалось избежать. Тем не менее, четыре человека, находившиеся в УАЗе получили различные травмы. Им оказали помощь медики, пожарные и полиция.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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