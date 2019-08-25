Тушите малиновым соком: самарцы возмутились «огнетушителями» в маршрутках
Самарцы в очередной раз выразили недовольство общественным транспортом. Коммерческие маршрутки заставили людей побеспокоится о своей безопасности. Так, в одном из автобусов 96-го маршрута пассажиры запечатлели коробку из-под малинового сока, установленную вместе огнетушителя под соответствующим знаком. Фото возмущенные самарцы опубликовали в социальных сетях.
- Вот какие огнетушители предлагают нам владельцы 96 маршрутки за 35 рублей за проезд. О том, что маршрутки лет 10 не ремонтируют и не моют вообще промолчу, - написал местный житель.
Пост сразу набрал комментарии.
- Только проезд повышают, а так никакой безопасности, - негодовали одни. - За 35р в них должны стоять кондёры и USB выходы.
Другие отнеслись к увиденному с юмором.
- Малину что ль не любите, нормальный огнетушитель.
Большинство же постарались посмотреть на ситуацию более объективно.
- Да это кто то из пассажиров воткнул... Сделайте водителю замечание и сообщите в компанию. Номера всегда есть в автобусах. Вообще огнетушители и аптечки всегда у водителя находятся, как раз от таких людей, которые любят баловаться.
А побаловаться успели не только в маршуртке №96, такой же «малиновый» огнетушитель, хулиганы успели поставить и в одним из 205-х автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU