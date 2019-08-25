2019-08-25T13:16:34+03:00
Общество

Тушите малиновым соком: самарцы возмутились «огнетушителями» в маршрутках

Уже в нескольких коммерческих автобусах средства пожаротушения заменили на коробки из-под сока
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Самарцы в очередной раз выразили недовольство общественным транспортом. Коммерческие маршрутки заставили людей побеспокоится о своей безопасности. Так, в одном из автобусов 96-го маршрута пассажиры запечатлели коробку из-под малинового сока, установленную вместе огнетушителя под соответствующим знаком. Фото возмущенные самарцы опубликовали в социальных сетях.

- Вот какие огнетушители предлагают нам владельцы 96 маршрутки за 35 рублей за проезд. О том, что маршрутки лет 10 не ремонтируют и не моют вообще промолчу, - написал местный житель.

Пост сразу набрал комментарии.

- Только проезд повышают, а так никакой безопасности, - негодовали одни. - За 35р в них должны стоять кондёры и USB выходы.

Другие отнеслись к увиденному с юмором.

- Малину что ль не любите, нормальный огнетушитель.

Большинство же постарались посмотреть на ситуацию более объективно.

- Да это кто то из пассажиров воткнул... Сделайте водителю замечание и сообщите в компанию. Номера всегда есть в автобусах. Вообще огнетушители и аптечки всегда у водителя находятся, как раз от таких людей, которые любят баловаться.

А побаловаться успели не только в маршуртке №96, такой же «малиновый» огнетушитель, хулиганы успели поставить и в одним из 205-х автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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