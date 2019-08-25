2019-08-25T16:10:41+03:00
Общество

Это рекорд! фестиваль цветов в Самаре собрал больше 50 тысяч человек

Он стал самым масштабным за 15 лет своего существования
Вера ЦЫГАНКОВА
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Сотни мастеров представили свои цветы и произведения на ярмарке.Сотни мастеров представили свои цветы и произведения на ярмарке.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 24 августа, 2019 года в Самаре прошёл традиционный 15-ый Фестиваль цветов. Увидеть знаменитое красочное карнавальное шествие, уникальные топиарные скульптуры и ярмарку цветов приехали люди со всей Самарской области и из соседних регионов. По данным городской администрации, праздник посетили более 50 тысяч человек. Таким образом этот фестиваль стал самым масштабным за все 15 лет своего существования. Сотни мастеров представили свои цветы и произведения на ярмарке-продаже растений, саженцев, цветочной рассады, изделий народно-прикладного творчества. В Струковском саду все гости смогли познакомиться с краеведческой выставкой, созданной Михаилом Перепёлкиным.

По данным городской администрации, праздник посетили более 50 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным городской администрации, праздник посетили более 50 тысяч человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Звездным гостем фестиваля цветов стал историк моды Александр Васильев. Он восхитился такой цветочной Самарой и прочитал лекцию на тему - «Цветы и мода» в обновленном Летнем театре.

Завершился фестиваль цветов вечерним концертом духовых оркестров и джазовых коллективов и праздничным фейерверком.

Завершился фестиваль цветов вечерним концертом духовых оркестров и джазовых коллективов и праздничным фейерверком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершился фестиваль цветов вечерним концертом духовых оркестров и джазовых коллективов и праздничным фейерверком.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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