2019-08-25T15:36:11+03:00
Спорт

Перед матчем «Крылья Советов» - «Спартак» по мячу ударят Самедов и космонавт Кононенко

На игре ожидается более 32 тысяч болельщиков
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: пресс-служба "Крыльев Советов"Фото: пресс-служба "Крыльев Советов"
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Через несколько часов на «Самара Арене» в рамках 7 тура премьер-лиги встретятся «Крылья Советов» и «Спартак». Сегодня на предматчевом совещании команды представили свою игровую форму. Гости сыграют в красно-белом, а "Крылья" выйдут на поле в голубых футболках и темно-синих шортах.

Ожидается, что за игрой на стадионе будут следить 32 тысяч болельщиков. Около четырех тысяч из них будут поддерживать "Спартак", - сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Будет и немало почетных гостей в их числе космонавт Олег Кононенко и экс-игрок "Крыльев" и "Спартака" Александр Самедов. Именно они сделают первый символический удар по мячу.

Также перед началом матча на "Самара Арене" будут чествовать нападающего волжан Александра Соболева, который стал обладателем двух наград от РПЛ – "Лучший игрок июля" и "Лучший гол месяца", который он забил в ворота тульского "Арсенала".

Матч "Крылья Советов" – "Спартак" начнется на стадионе "Самара Арена" в 20:00 по самарскому времени. Встреча будет транслироваться в прямом эфире "Матч. Премьер", а также на сайте KP.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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