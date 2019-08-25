2019-08-25T19:23:35+03:00
Происшествия

Шокирующее братоубийство с отрезанной головой в Похвистневском районе оказалось фейком

В ГУ МВД по Самарской области рассказали, что информация ложная
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: "Похвистнево Информ"Фото: "Похвистнево Информ"
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Полиция Самарской области проводит проверку по факту истории о жутком убийстве в Похвистневском районе, которая появилась на днях в СМИ.

Одно из местных изданий написало о том, как брат из ревности убил брата прямо в постели любовницы. Причем сделал это особо жестоким способом, отрезав голову и детородный орган. В ГУ МВД России по Самарской области эту информацию назвали фейком.

- В сети Интернет издание "Похвистнево Информ" распространило информацию о, якобы, совершенном убийстве в Похвистневском районе. Многие СМИ, не проверив достоверность указанных в публикации фактов, распространили сведения, не соответствующие действительности. В настоящее время по данным публикациям собран проверочный материал. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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