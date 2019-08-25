Крылья Советов обыгрывают Спартак в первом тайме благодаря голу Александра Соболева

СЕГОДНЯ 20:08 2019-08-25T20:29:20+03:00

Форвард Крыльев получил мяч от Канунникова и в падении отправил его в ворота

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В Самаре завершился первый тайм матча Крылья Советов - Спартак. На 43 минуте счет в игре открыл седьмой номер самарского клуба Александр Соболев. Игрок получил мяч от Максима Канунникова, который после паса от Канунникова отправил снаряд вдоль ворот. Максименко ничего не смог поделать.

Стоит отметить, что в течение первого тайма скорее сильнее был Спартак. Однако прямо перед пропущенным голом гости упустили шанс забить. Шюрле бил по воротам Рыжикова, на добивании был Мирзоев, но голкипер совершил чудо.

Самарской команде теперь нужно продержаться на протяжении второго тайма. Кстати, перед игрой Александр Соболев получил награду лучшего игрока июля.

Следим за прямой трансляцией матча "Крылья Советов" - "Спартак" на сайте KP.ru

Гол Соболева с падения в ворота Спартака 25 августа в 7 туре РПЛ. Крылья Советов -Спартак 1:0.Соболев открывает счет в матче

ИСТОЧНИК KP.RU