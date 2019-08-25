2019-08-25T22:28:26+03:00
Происшествия

В Сызрани лихач на «Ладе» пострадал после столкновения с маршруткой

Отечественное авто откинуло в столб
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Маленькая СызраньФото: Маленькая Сызрань
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Вечером в воскресенье, 25 августа, в Сызрани произошло серьезное ДТП. На улице Охотной рядом со станцией переливания крови столкнулись микроавтобус Citroen, который вез пассажиров по 55-му маршруту, и автомобиль «Лада Веста».

Оба, и маршрутка, и отечественное авто двигались в одном направлении, в сторону Монгоры. Как пишет портал «Маленькая Сызрань» со ссылкой на слова очевидцев, водитель легковушки лихачил на дороге. Он резко перестраивался из ряда в ряд на достаточной скорости, и не рассчитал маневр, выезжая перед микроавтобусом.

В итоге Citroen догнал «Ладу» и ударил в заднюю часть. После столкновения Весту отбросило в столб. По предварительным данным пострадал 30-летний водитель легковушки. Он получил травму головы.

Подробности аварии устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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