В Сызрани лихач на «Ладе» пострадал после столкновения с маршруткой
Вечером в воскресенье, 25 августа, в Сызрани произошло серьезное ДТП. На улице Охотной рядом со станцией переливания крови столкнулись микроавтобус Citroen, который вез пассажиров по 55-му маршруту, и автомобиль «Лада Веста».
Оба, и маршрутка, и отечественное авто двигались в одном направлении, в сторону Монгоры. Как пишет портал «Маленькая Сызрань» со ссылкой на слова очевидцев, водитель легковушки лихачил на дороге. Он резко перестраивался из ряда в ряд на достаточной скорости, и не рассчитал маневр, выезжая перед микроавтобусом.
В итоге Citroen догнал «Ладу» и ударил в заднюю часть. После столкновения Весту отбросило в столб. По предварительным данным пострадал 30-летний водитель легковушки. Он получил травму головы.
Подробности аварии устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU