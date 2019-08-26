Сегодня в Самаре перекрыли улицу Садовую
Проехать нельзя от Ярмарочной до дома №243 по Садовой
Ограничения действуют с 8:00 26 августа до 20:00 8 сентября.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре с понедельника, 26 августа, перекрыли движение по улице Садовой. Ограничения действуют с 8:00 26 августа до 20:00 8 сентября. Все из-за ремонта на тепловых сетях, сообщает городская мэрия.
- Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением ремонтных работ, - попросили в администрации.
Проехать нельзя будет от перекрестка с улицей Ярмарочной до дома №243 по улице Садовой.
Горожан просят заранее планировать свой путь, учитывая информацию о перекрытии улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU