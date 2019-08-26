В Самаре прошло торжественное открытие памятника Петру Алабину

СЕГОДНЯ 08:40 2019-08-26T08:40:36+03:00

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В Самаре в воскресенье, 25 августа, в преддверии 195-летия со дня рождения самарского головы Петра Алабина состоялось торжественное открытие памятника в его честь. В церемонии приняли участие первые лица области и города, в том числе губернатор Самарского региона Дмитрий Азаров и глава областной столицы Елена Лапушкина.

- Мы отдаём сегодня дань уважения этому великому человеку, дань уважения нашей великой истории, - отметил на открытии памятника Дмитрий Азаров. - Отдельная страница этой истории - Самарское знамя. Именно по инициативе Петра Алабина было создано это знамя. Этот символ, символ величия России и Самарской земли, буквально своей тенью накрывает благостно нашу самарскую землю. То, что сделал Пётр Владимирович Алабин для независимости Болгарии, отмечено и тем, что он признан Почетным гражданином не только Самары, но и Софии. Он укреплял дружеские, братские связи между российским и болгарским народом. Мы никогда не забудем эти традиции, мы свято храним их и по сей день.

Памятник Петру Алабину установили на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького. В его создании приняли участие скульптор Карен Саркисов и архитектор Алексей Янковский.

ИСТОЧНИК KP.RU