2019-08-26T09:00:11+03:00
Происшествия

В Тольятти нелегал вымогал деньги у пенсионера

Теперь злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Известно, что раньше у подозреваемого были проблемы с законом из-за разбоя.Известно, что раньше у подозреваемого были проблемы с законом из-за разбоя.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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До семи лет лишения свободы светит нелегальному мигранту, который вымогал деньги с пенсионера в Тольятти. Все произошло в доме на улице Ленина. После пьянки мужчины повздорили и решили выяснить отношения на лестничной клетке. Тогда 47-летний житель соседней республики ударил 59-летнего пенсионера по лицу и потребовал с него 10 000 рублей, чтобы разрешить конфликт, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Впоследствии пострадавший почувствовал себя плохо и обратился в медицинское учреждение. Также мужчина написал заявление в полицию, - отметили в главке.

Нелегала задержали. Известно, что раньше у него были проблемы с законом из-за разбоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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