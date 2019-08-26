В Тольятти нелегал вымогал деньги у пенсионера

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-26T09:00:11+03:00

Известно, что раньше у подозреваемого были проблемы с законом из-за разбоя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

До семи лет лишения свободы светит нелегальному мигранту, который вымогал деньги с пенсионера в Тольятти. Все произошло в доме на улице Ленина. После пьянки мужчины повздорили и решили выяснить отношения на лестничной клетке. Тогда 47-летний житель соседней республики ударил 59-летнего пенсионера по лицу и потребовал с него 10 000 рублей, чтобы разрешить конфликт, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Впоследствии пострадавший почувствовал себя плохо и обратился в медицинское учреждение. Также мужчина написал заявление в полицию, - отметили в главке.

Нелегала задержали. Известно, что раньше у него были проблемы с законом из-за разбоя.

ИСТОЧНИК KP.RU