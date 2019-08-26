2019-08-26T09:12:02+03:00
Спорт

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович: «Наши игроки сражались, у меня нет к ним претензий»

Наставник самарцев прокомментировал поражение от «Спартака»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Миодраг Божович.Миодраг Божович.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Спартака». Напомним, встреча прошла в воскресенье, 25 августа, на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

- В первом тайме мы забили хороший гол. После перерыва подумали, что сможем выдержать, не пропустить и забить еще на контратаках. Но получилось все наоборот. Мы пропустили один мяч, потом второй. Все это произошло из-за наших ошибок. Думаю, что сегодня мы заслужили одно очко. Наши игроки сражались, у меня нет к ним претензий, - приводит слова Миодрага Божовича официальный сайт «КС».

Напомним, следующий матч «Крылья» проведут снова дома. 30 августа самарцы примут московское «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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