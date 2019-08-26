Гандболистки «Лады» выиграли предсезонный турнир «Zvezda Handball Cup»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-26T09:41:26+03:00

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Женский гандбольный клуб «Лада» стал победителем предсезонного турнира «Zvezda Handball Cup», который проходил в Звенигороде. За весь турнир тольяттинки проиграли только один раз – хозяйкам – клубу «Звезда». В заключительный день «Лада» разгромила финский ХИФК 29:8.

- Не хочется сглазить, но более-менее нормально сыграли, - подвел итоги турнира главный тренер тольяттинок Алексей Алексеев, его слова приводит пресс-служба клуба. - При этом от своего плана - стараться давать всем гандболисткам равномерную нагрузку - мы не отошли. Впечатления могли быть еще более благоприятные, если бы не первый тайм со «Звездой».

За 5 игр «Лада» набрала 8 очков. Второе место заняла «Звезда» - 7 очков. Третье – «Гомель» с 6 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU