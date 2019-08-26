2019-08-26T09:52:29+03:00
Происшествия

В Тольятти несколько человек напали на пристава, пытаясь проникнуть в суд

Злоумышленников задержали
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.
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В Тольятти несколько человек напали на судебного пристава. Случилось это около здания Комсомольского районного суда. Сначала граждане попытались пройти в суд по недействительным в России документам, но пристав их не пропустил.

- Не сумев пройти по недействительным документам, группа лиц попыталась проникнуть в здание суда силой, но была задержана работниками службы. В процессе попытки проникновения в отношении судебного пристава по ОУПДС было применено насилие, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Самарской области.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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