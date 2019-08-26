2019-08-26T10:01:06+03:00
Общество

Самарцам предлагают запланировать новогоднее путешествие уже сейчас

Как насчет круиза по Средиземному морю, Персидскому заливу или Рейну и Дунаю?
Евгения ВАСИНА
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Фото: infoflot.comФото: infoflot.com
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Зимние праздники не за горами. Чтобы не поддаваться панике в последний момент, сейчас самое время спланировать, как вы проведете новогодние выходные. Круизный центр «Инфофлот» предлагает коллекцию увлекательных путешествий на зимние каникулы.

Рождественский круизы по Рейну и Дунаю – это не только путешествие на комфортабельных теплоходах, но и возможность увидеть главные достопримечательности самых красивых европейских городов в сиянии рождественских огней — Вену, Будапешт, Кёльн, Страсбург.

Новогоднее путешествие по Средиземному морю на лайнере Celestyal Crystal – отличная возможность познакомиться с очаровательными европейскими городами, улицы и площади которых полны головокружительных ароматов специй и выпечки, мерцающих огней и счастливых жителей.

Хотите перенестись из зимы в лето? Для вас — круиз по Персидскому заливу на «Золотом» лайнере Costa Diadema. 3 страны за 8 дней— ОАЭ, Оман, Катар.

Круизный центр позаботился о том, чтобы вам было максимально комфортно. Поэтому в стоимость входит перелет из Москвы в страну начала круиза и обратно, дополнительная наземная экскурсионная программа, услуги русскоговорящего сопровождающего, а также меню, бортовая газета и путевая информация на русском языке и многие другие важные детали. Подробнее узнать о круизах можно на сайте.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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