Ремонт на станции метро «Кировская» в Самаре закончат в 2020 году

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-26T10:37:51+03:00

Там приводят в порядок свод

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Стало известно, когда приведут в порядок потолок на станции метро «Кировская» в Самаре. По словам представителей метрополитена, ремонт планируют закончить к первому кварталу 2020 года.

- Производство ремонтных работ свода станции «Кировская» производится только в ночное время. Окончание работ запланировано на 1 квартал 2020 года, - рассказали в Самарском метрополитене.

Сообщение опубликовано в официальном Твиттере подземки после обращения местных жителей. Самарцы пожаловались на плохое состояние потолка на станции «Кировской».

ИСТОЧНИК KP.RU