Ремонт на станции метро «Кировская» в Самаре закончат в 2020 году
Там приводят в порядок свод
Ремонт делают преимущественно ночью.Фото: "КП" Архив
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Стало известно, когда приведут в порядок потолок на станции метро «Кировская» в Самаре. По словам представителей метрополитена, ремонт планируют закончить к первому кварталу 2020 года.
- Производство ремонтных работ свода станции «Кировская» производится только в ночное время. Окончание работ запланировано на 1 квартал 2020 года, - рассказали в Самарском метрополитене.
Сообщение опубликовано в официальном Твиттере подземки после обращения местных жителей. Самарцы пожаловались на плохое состояние потолка на станции «Кировской».
ИСТОЧНИК KP.RU