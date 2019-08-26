Хоккейный турнир памяти Михаила Серпера выиграла сызранская команда

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-26T11:08:29+03:00

Соревнования проходят уже в 16 раз. Фото: Евгений Серпер.

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В Сызрани завершился хоккейный турнир памяти почетного гражданина Михаила Серпера. Победителем стала местная команда «Грузавто». В финале сызранцы обыграли хоккеистов из Пензы 3:1.

- Спасибо всем игрокам: из пензенского «Автодора», ульяновского «Цементника» и тольяттинской «Победы» - за яркие эмоции и драйв! Болельщикам - за отличную поддержку! Юным хоккеистам - за интересные показательные выступления и надежду, что у нас когда-нибудь появится свой чемпион мира по хоккею. Убеждён, что Сызрань это заслужила, - подвел итоги турнира внук Михаила Серпера, депутат Госдумы Евгений Серпер.

Соревнования проходят уже в 16 раз.

СПРАВКА «КП»

Михаил Серпер родился 11 ноября 1930 года в Витебске. Он окончил Сызранский нефтяной техникум и долгое время работал в Сызрани.

В общей сложности Михаил Серпер проработал в системе автомобильного транспорта 42 года. Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени. В 1993 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Сызрани». Ушел из жизни в 2001 году.

ИСТОЧНИК KP.RU