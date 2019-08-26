Noize MC не приедет на баскетбольный турнир «Samara Open X»

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-26T12:01:21+03:00

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В программе открытого турнира по баскетболу 3х3 «Samara Open X», который пройдет 30 августа на площади Куйбышева, произошли изменении. На мероприятие не приедет главный хедлайнер - Noize MC. Организаторы объяснили это решение довольно туманно.

- Количество заявок от команд со всей страны на участие в турнире растет каждый день. Мы близки к тому, чтобы установить рекорд по числу участников Samara Open! Для проведения необходимого количества матчей организаторы турнира вынуждены внести изменения в регламент и тайминг соревнований. В связи с этим сообщаем, что концерт коллектива Noize MC переносится на октябрь 2019. Поклонникам творчества Noize MC приносим свои искренние извинения. Следите за информацией на наших официальных ресурсах, - говорится в сообщении в группе ВКонтакте федерации баскетбола региона.

Напомним, матчи начнутся в 10:00 по самарскому времени 30 августа. Концерт запланирован на 17:00. Музыкальный гость фестиваля – группа «Хлеб». Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU