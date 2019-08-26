2019-08-26T13:00:38+03:00
Общество

Самарцы выступили против строительства высотки на территории ипподрома

Основная причина – нехватка парковочных мест
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Самарцы недовольны – им негде оставлять машины.Самарцы недовольны – им негде оставлять машины.Фото: Яндекс.карты
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В Самаре прошли публичные слушания, посвященные строительству высотки на территории ипподрома. По адресу: Московское шоссе, 270 должно было вырасти 27-этажное здание. Местные жители выступили против.

- Основная претензия – нехватка парковочных мест. Компания «Ремстрой», которая собирается строить многоэтажку, хотела сократить парковки так, чтобы на три квартиры приходилось одно парковочное место. А вы видите, что в Самаре творится? Машины поставить негде. Понятно, что люди против, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» один из участников слушаний Антон.

По итогам публичных слушаний власти отказали компании, которая хотела изменить площадь строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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