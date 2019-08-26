2019-08-26T13:55:23+03:00
Спорт

Самарские спортсмены завоевали золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Михали Павлов и Павел Петров взяли медали высшей пробы в каноэ-четверке на дистанции 500 метров
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: минспорт СО.Фото: минспорт СО.
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Самарские спортсмены в составе сборной России завоевали золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

- Наши лучшие в мире! В Венгрии состоялся чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В составе сборной РФ успешно выступили самарские спортсмены. Михаил Павлов и Павел Петров - золото в каноэ-четверке на дистанции 500 метров. Ксения Курач - серебро в каноэ-одиночке, 500 метров, - говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере минспорта СО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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