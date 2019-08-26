2019-08-26T14:39:59+03:00
Происшествия

В Самаре водитель «Приоры» не пропустил двух девушек на «Гранте»

Одна из них после ДТП получила травмы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Авария произошла в районе 18:10 в воскресенье, 25 августа. 30-летний мужчина на «Ладе Приоре», когда выезжал с прилегающей территории на Южное шоссе, не пропустил «Ладу Гранту» и спровоцировал ДТП. В салоне «Гранты» были две девушки – 29-ти и 28-ми лет. Последняя получила травмы, сообщает ГУ МВД России по региону.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Гранта», девушка 1991 года рождения, получила травмы, после чего была доставлена в больницу, а позже отпущена домой, - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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